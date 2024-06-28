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Зачем кошка будит хозяина по утрам: нашлось объяснение такому поведению

Эксперты ответили, почему кошка будит хозяина по утрам

1:18
Зоосфера » Кошки

Что подумает хозяин, если утром кошка прыгнет на его кровать и начнёт обнюхивать лицо?

Эксперты ответили, почему кошка будит хозяина по утрам
Фото: blackmainecoon.com by Tazer, CC BY-SA 3.0

Наверняка он подумает: "Пушистик, вероятно, хочет есть".

Возможно, владелец прав. Однако часто кошка будит человека не только из-за голода. Есть и другое объяснение такого поведения. Кошка может просто беспокоиться за своего хозяина.

Почему кошка будит человека утром

Кошки — животные, которые любят жить по расписанию. Они не любят, когда привычные процессы нарушаются.

Если хозяин, привыкший вставать в 6 утра, вдруг решает поспать подольше, кот обязательно это заметит. Животное будет действовать так по двум причинам. Во-первых, оно хочет, чтобы хозяин "исправил ошибку".

Во-вторых, ему нужно убедиться, что с человеком всё в порядке.

Таким образом, утреннее поведение кошки — это проявление её любви и привязанности к хозяину.

Стоит также отметить, что кот, скорее всего, не пытается разбудить человека. Животное,  по изменившемуся дыханию, вероятно, уже почувствовало, что хозяин начинает просыпаться. Правильнее сказать, что питомец хочет начать взаимодействие с человеком, который сам перестаёт спать.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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