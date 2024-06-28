Зачем кошка будит хозяина по утрам: нашлось объяснение такому поведению

Что подумает хозяин, если утром кошка прыгнет на его кровать и начнёт обнюхивать лицо?
Наверняка он подумает: "Пушистик, вероятно, хочет есть".
Возможно, владелец прав. Однако часто кошка будит человека не только из-за голода. Есть и другое объяснение такого поведения. Кошка может просто беспокоиться за своего хозяина.
Кошки — животные, которые любят жить по расписанию. Они не любят, когда привычные процессы нарушаются.
Если хозяин, привыкший вставать в 6 утра, вдруг решает поспать подольше, кот обязательно это заметит. Животное будет действовать так по двум причинам. Во-первых, оно хочет, чтобы хозяин "исправил ошибку".
Во-вторых, ему нужно убедиться, что с человеком всё в порядке.
Таким образом, утреннее поведение кошки — это проявление её любви и привязанности к хозяину.
Стоит также отметить, что кот, скорее всего, не пытается разбудить человека. Животное, по изменившемуся дыханию, вероятно, уже почувствовало, что хозяин начинает просыпаться. Правильнее сказать, что питомец хочет начать взаимодействие с человеком, который сам перестаёт спать.
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