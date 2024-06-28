Как сделать собаку счастливой: несколько действенных способов

Кинологи рассказали, как осчастливить собаку

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Каждый заботливый хозяин стремится к счастью своего четвероногого друга. Оказывается, для счастья собаки нужно меньше, чем кажется на первый взгляд.

Фото: unsplash.com by Dominik QN, PDM

Достаточно проявлять заботу, и ваш пёс будет вполне доволен жизнью.

Итак, что именно должен делать владелец питомца?

Угостить чем-нибудь вкусным

Собаки обожают вкусную еду. Аппетитное угощение способно поднять питомцу настроение.

Однако не забывайте о важности правильного питания и сбалансированного рациона, без этого пёс не будет по-настоящему счастлив.

Обеспечить физическую активность

Собаки становятся несчастными, если у них нет возможности быть активными.

Позволяйте вашему питомцу бегать, играть и рыть ямы.

Ухаживать за шерстью

Следите за состоянием шерсти вашего питомца. Регулярное вычесывание не только улучшает здоровье собаки, но и успокаивает её.

Защищать от паразитов

Не забывайте о защите от клещей, блох и глистов. Используйте различные средства для профилактики.

Избегать физического наказания

Не применяйте физические наказания при воспитании собаки.

Если бить собаку, она станет тревожной, несчастной и потеряет доверие к хозяину.