Как сделать собаку счастливой: несколько действенных способов

Каждый заботливый хозяин стремится к счастью своего четвероногого друга. Оказывается, для счастья собаки нужно меньше, чем кажется на первый взгляд.
Достаточно проявлять заботу, и ваш пёс будет вполне доволен жизнью.
Итак, что именно должен делать владелец питомца?
Угостить чем-нибудь вкусным
Собаки обожают вкусную еду. Аппетитное угощение способно поднять питомцу настроение.
Однако не забывайте о важности правильного питания и сбалансированного рациона, без этого пёс не будет по-настоящему счастлив.
Обеспечить физическую активность
Собаки становятся несчастными, если у них нет возможности быть активными.
Позволяйте вашему питомцу бегать, играть и рыть ямы.
Ухаживать за шерстью
Следите за состоянием шерсти вашего питомца. Регулярное вычесывание не только улучшает здоровье собаки, но и успокаивает её.
Защищать от паразитов
Не забывайте о защите от клещей, блох и глистов. Используйте различные средства для профилактики.
Избегать физического наказания
Не применяйте физические наказания при воспитании собаки.
Если бить собаку, она станет тревожной, несчастной и потеряет доверие к хозяину.
МКС аккуратно сведут с орбиты специальным космическим кораблём.