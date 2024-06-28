Как часто мыть собаку с шампунем: ответ не так прост, как кажется

Мыть собаку не обязательно часто. Псы не потеют, как люди, поэтому могут спокойно ездить в общественном транспорте и поднимать лапы, не боясь мокрых пятен под мышками.
Когда собакам жарко, они просто высовывают язык, чтобы охладиться, поэтому им нужно мыться реже, чем людям.
Если от собаки неприятный запах, скорее всего, проблема в коже или шерсти, а не в грязи.
Поэтому частое использование шампуня для собак не требуется. Есть только три причины, по которым вашим четвероногим друзьям показаны банные процедуры.
Гигиеническая
Если собака испачкалась в грязи или неприятно пахнущих веществах, ее нужно помыть. В этом случае мытье нельзя откладывать до следующего планового купания.
Лечебная
Лечебное мытье — один из основных методов лечения кожных заболеваний у собак. Частота и средство для мытья назначаются ветеринаром. Обратитесь к врачу-дерматологу, если у вашего питомца проблемы с кожей.
Косметическая
Такое мытье проводится для улучшения внешнего вида шерсти, чтобы она блестела и легко расчесывалась. Обычно собак моют перед выставками.
МКС аккуратно сведут с орбиты специальным космическим кораблём.