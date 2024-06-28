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Как часто мыть собаку с шампунем: ответ не так прост, как кажется

Ветеринары рассказали, как часто мыть собаку

1:15
Зоосфера » Собаки

Мыть собаку не обязательно часто. Псы не потеют, как люди, поэтому могут спокойно ездить в общественном транспорте и поднимать лапы, не боясь мокрых пятен под мышками.

Ветеринары рассказали, как часто мыть собаку
Фото: unsplash.com by Dominik QN, PDM

Когда собакам жарко, они просто высовывают язык, чтобы охладиться, поэтому им нужно мыться реже, чем людям.

Если от собаки неприятный запах, скорее всего, проблема в коже или шерсти, а не в грязи.

Поэтому частое использование шампуня для собак не требуется. Есть только три причины, по которым вашим четвероногим друзьям показаны банные процедуры.

Гигиеническая

Если собака испачкалась в грязи или неприятно пахнущих веществах, ее нужно помыть. В этом случае мытье нельзя откладывать до следующего планового купания.

Лечебная

Лечебное мытье — один из основных методов лечения кожных заболеваний у собак. Частота и средство для мытья назначаются ветеринаром. Обратитесь к врачу-дерматологу, если у вашего питомца проблемы с кожей.

Косметическая

Такое мытье проводится для улучшения внешнего вида шерсти, чтобы она блестела и легко расчесывалась. Обычно собак моют перед выставками.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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