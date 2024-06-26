Уже на следующий день не вспомнят: сколько времени нужно кошке, чтобы забыть вас

Как быстро кошка забудет вас

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие владельцы кошек задаются вопросом о том, как кошачья память сохраняет воспоминания о своих хозяевах.

Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Мы рассмотрим особенности кошачьей памяти и ответим на вопрос, насколько быстро ваш питомец может забыть о вас.

Кошачья память отличается от человеческой. У кошек есть способность запоминать определённые события, людей и места, но их память обычно связана с потребностями выживания. Например, кошка может запомнить, где находится место кормления или убежище, но не обязательно будет помнить конкретные лица или имена.

Кошки могут запоминать определённые события на несколько лет, особенно если это касается их базовых потребностей, таких как еда, безопасность и территория. Они также могут запоминать своих хозяев и проявлять привязанность к ним.

Если вы долгое время отсутствуете, кошка может начать проявлять признаки стресса. Однако, даже если кошка временно забывает о вас из-за отсутствия контакта, она обычно быстро вспоминает вас при встрече.