Почему собака облаивает свое отражение в зеркале: вы будете удивлены

Эксперты ответили, почему собака облаивает свое отражение

1:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

При более глубоком знакомстве с собакой становится заметно, что это удивительные животные с множеством любопытных привычек.

Фото: unsplash.com by Robert Larsson squareddesign, PDM

Например, они могут "ездить" по полу, нарезать круги перед сном и умильно наклонять голову в сторону, что нередко вызывает восхищение у их хозяев.

У каждой привычки (даже самой странной) всегда есть свое объяснение.

Например, иногда собака может лаять на свое отражение в зеркале. Для одних это может быть поводом для смеха, а для других — причиной некоторой тревоги.

Почему же собаки проявляют агрессию к своему отражению в зеркале?

Эксперты напоминают, что не все собаки быстро приспосабливаются к современным условиям жизни человека. Для них многие вещи могут быть загадкой. Реакция зеркала на них не всегда понятна: собака не осознает, что видит свое собственное отражение.

Из-за этого питомец может начать лаять на "врага", пытаясь выгнать его с территории.

Однако со временем собака понимает, что отражение не представляет угрозы и перестает на него реагировать.

Поэтому важно дать питомцу время на приспособление. С течением времени он осознает, что зеркало — это просто отражение, не представляющее опасности.