О словарном запасе собаки: сколько слов знает каждый пёс

Ученые из Венгрии пришли к выводу, что собаки не просто притворяются, что понимают человеческую речь.
Они фактически способны понимать слова, связывать их с предметами и даже их назначением, не просто реагируя на команды.
Эксперимент, проведенный в Будапештском Университете имени Этвеша Лоранда, использовал электроэнцефалограмму для измерения активности мозга у собак. Результаты показали, что домашние животные могут ассоциировать слова с предметами и даже развивают некоторый "словарный запас".
Исследование включило 18 собак с их владельцами, которые произносили названия игрушек, таких как мяч. После этого игрушки демонстрировались и отдавались животным, при этом название игрушки не всегда соответствовало её виду.
Анализ электроэнцефалограммы показал, что мозг собак реагировал по-разному на правильные и неправильные названия предметов.
Исследователи заключили, что способность сопоставлять предметы и их названия проявляется у всех собак, независимо от их словарного запаса.
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