Как испортить отношения со своей кошкой: не придерживайтесь этих двух правил

Эксперты ответили, как испортить отношения со своей кошкой

1:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки являются одними из самых популярных домашних животных на планете, что вполне объяснимо: они очаровательны, загадочны и прекрасны. Их владельцы могут часами наслаждаться наблюдением за грациозными и ловкими созданиями, испытывая непреодолимое желание ласкать, гладить и баловать их.

Фото: openverse.org by wheany, CC BY 2.0

Однако стоит ли кошкам все эти проявления нежности? Давайте вместе разберемся, как избыточные объятия и ласки могут влиять на наших любимцев и почему важно учитывать их предпочтения.

Кошки отличаются от собак тем, что не всегда желают физического контакта. Они ценят ласку только тогда, когда это происходит по их собственной инициативе. Мурлыканье часто выдает их настроение, и попытки насильно прижать кошку могут привести к ее отпиранию или даже попыткам убежать. Важно уважать их личное пространство и настроение: если ваш питомец явно дает понять, что он не в настроении, лучше не настаивать, чтобы не вызывать у него стресс.

Вместо этого предлагайте кошке внимание в моменты, когда она к этому открыта, например, подходя к вам или мурлыкая возле ваших ног. Это позволяет вашему питомцу сохранить комфорт и избежать ненужного напряжения.

Однако не стоит забывать, что кошки также нуждаются в вашем внимании и общении. Оставленная одна на длительное время, кошка может испытать чувство заброшенности, что может привести к разрушениям мебели или вещей в доме. Важно находить время для общения с питомцем, чтобы поддерживать здоровые отношения и предотвращать поведенческие проблемы.

Вернувшись домой, уделите своей кошке хотя бы несколько минут внимания. Это не только сделает вашего питомца счастливее, но и укрепит вашу связь, делая общее время более приятным и спокойным для обоих.