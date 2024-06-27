Какие овощи давать собаке: советы ветеринаров

Ветеринары рассказали, какие овощи давать собаке

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Чтобы обеспечить собаке высококачественное питание, следует включать в её рацион полезные продукты. Одним из ярких примеров являются овощи, которые можно добавлять как в натуральное питание, так и в промышленные корма в качестве угощения, согласно экспертам.

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Среди лучших вариантов овощей для собак выделяются морковь, которая пользуется популярностью благодаря своему вкусу и полезным свойствам. Морковь ценится за её антиоксидантные свойства, которые способствуют улучшению здоровья глаз и являются профилактикой онкологических заболеваний.

Огурцы представляют собой отличный источник питательных веществ и могут помогать собакам в нормализации веса при проблемах с лишним весом.

Сладкий перец также является прекрасным угощением благодаря содержанию в нём множества питательных элементов, которые можно предложить собаке в измельченном виде или в виде запечённого продукта.

Тыква полезна для собак с проблемами пищеварения и также способствует улучшению зрения и здоровья сердечно-сосудистой системы.