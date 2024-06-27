Можно ли кормить кошку собачьим кормом: ответ наконец дан

Ветеринары рассказали, можно ли кормить кошку собачьим кормом

1:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если ваша кошка или кот время от времени интересуется собачьим кормом, это не должно быть поощряемым поведением.

Фото: openverse.org by www.metaphoricalplatypus.com, CC BY 2.0

Хотя однократное перекусывание собачьим кормом не причинит вреда, постоянное потребление может привести к проблемам.

Эксперты объясняют, что корм для кошек и собак производится отдельно по ряду причин.

Кошачий рацион должен состоять преимущественно из животных белков и жиров.

Собаки, в отличие от кошек, могут питаться и овощами, так как их пищевые потребности отличаются.

Содержание белка в сухом корме для собак составляет не более 26%, в то время как в сухом корме для кошек содержится 30-34%, а в мясных консервах даже 40-50%.

Кошкам необходимо добавлять в пищу таурин, поскольку их организм не способен его производить самостоятельно. Недостаток таурин может привести к проблемам с сердцем, зрением и пищеварением.

Арахидоновая кислота также не вырабатывается организмом кошек, и ее недостаток может вызвать проблемы с печенью, почками и кожей.

Кроме того, важными витаминами для кошек являются витамин А и витамин B3.

Необходимо учитывать возрастные особенности при выборе корма для животного, поскольку корм для собак не всегда будет подходить стареющей кошке.