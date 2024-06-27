Можно ли кормить кошку собачьим кормом: ответ наконец дан

Если ваша кошка или кот время от времени интересуется собачьим кормом, это не должно быть поощряемым поведением.
Хотя однократное перекусывание собачьим кормом не причинит вреда, постоянное потребление может привести к проблемам.
Эксперты объясняют, что корм для кошек и собак производится отдельно по ряду причин.
Кошачий рацион должен состоять преимущественно из животных белков и жиров.
Собаки, в отличие от кошек, могут питаться и овощами, так как их пищевые потребности отличаются.
Содержание белка в сухом корме для собак составляет не более 26%, в то время как в сухом корме для кошек содержится 30-34%, а в мясных консервах даже 40-50%.
Кошкам необходимо добавлять в пищу таурин, поскольку их организм не способен его производить самостоятельно. Недостаток таурин может привести к проблемам с сердцем, зрением и пищеварением.
Арахидоновая кислота также не вырабатывается организмом кошек, и ее недостаток может вызвать проблемы с печенью, почками и кожей.
Кроме того, важными витаминами для кошек являются витамин А и витамин B3.
Необходимо учитывать возрастные особенности при выборе корма для животного, поскольку корм для собак не всегда будет подходить стареющей кошке.
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