Какие ошибки совершают владельцы при выгуле собак: что обязательно нужно учитывать

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Как нельзя выгуливать собаку: объяснили кинологи

1:48
Зоосфера » Собаки

Необходимо рассматривать выгул собаки не просто как возможность подвигаться перед сном или совершить туалет. Владельцы, особенно начинающие, часто забывают о том, что у животного есть свои специфические потребности, которые влияют на его физическое и психологическое здоровье.

Как нельзя выгуливать собаку: объяснили кинологи
Фото: commons.wikimedia.org by Flaurentine, CC BY-SA 3.0

Эксперты выделяют несколько ключевых факторов, которые необходимо учитывать при прогулках с собакой.

Возраст

Щенкам и молодым собакам требуется возможность сбросить накопившуюся энергию между прогулками. Эти выходы также важны для правильного развития мышц и костей. Возрастные рекомендации:

Собак от 8 недель до 6 месяцев рекомендуется выгуливать 3-4 раза в день по 15-30 минут.
Собак старше 6 месяцев следует выгуливать не реже 2 раз в день с продолжительностью прогулок 30-60 минут.

Порода

Энергичные породы, такие как лабрадоры или хаски, требуют более продолжительных и активных прогулок, чтобы потратить накопленную энергию. Мелким породам также полезна физическая активность.

Характер

Учитывайте индивидуальный темперамент и характер собаки. Если она беспокойно ведёт себя дома и не может успокоиться, возможно, ей просто нужен выход на улицу.

Погода

Важно учитывать погодные условия. Собаки могут негативно реагировать и  на холод и на жару. Планируйте прогулки с учётом погоды и, при необходимости, используйте специальную одежду и аксессуары.
Эффективное планирование выгула учитывает все эти аспекты и способствует здоровью и комфорту вашего питомца.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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