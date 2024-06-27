Стоит ли разрешать собаке грызть палки: важная информация для хозяев

Эксперты ответили, стоит ли собаке разрешать грызть палки

1:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие владельцы собак знакомы с ситуацией, когда их питомцы с огромным энтузиазмом атакуют палку, проявляя при этом агрессивное поведение, будто готовы разорвать её на части.

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С научной точки зрения такое поведение соответствует инстинктам собаки как хищника. Когда пёс атакует палку, он следует своей врождённой программе, высвобождая накопленную энергию.

Эта игра также полезна для здоровья ротовой полости собаки, поскольку массирует десны, удаляет налёт с зубов, тренирует мышцы и улучшает кровообращение в ротовой полости, что особенно важно для собак, потребляющих влажный корм.

Однако есть и риски. Пёс, играющий с палкой, может нечаянно повредить зубы или слизистую оболочку рта. Острые края палки могут также вызвать травму, а использование предмета, уже обгрызенного другими животными, может привести к инфекционным заболеваниям.

Игры с палками не рекомендуются для щенков с их молочными зубами. Ветеринары советуют использовать для таких игр специальные жевательные игрушки, такие, как верёвочные кольца или фигурки из прочной резины. Эти игрушки легко чистятся, устойчивы к повреждениям и гибки, что минимизирует риск травмирования зубов и слизистой оболочки пасти собаки.