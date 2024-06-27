Не давайте кошке эти 5 продуктов: последствия будут серьёзными

Ветеринары назвали продукты, которые нельзя давать кошке

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Здоровье кошки зависит от множества факторов. Прежде всего, важно уделить внимание её питанию.

Фото: blackmainecoon.com by Tazer, CC BY-SA 3.0

Кошке необходимо получать правильное питание, иначе это может привести к негативным последствиям для её организма.

Существуют продукты, которые абсолютно не рекомендовано давать кошкам.

Например, молоко. Несмотря на распространённое мнение, что кошки обожают молоко, на самом деле многие из них не переносят лактозу после взросления. Оно может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем кошки, хотя молоко можно давать маленьким котятам.

Также не рекомендуется давать кошкам свинину из-за высокого содержания жира. Зато говядину и курятину можно безопасно добавлять в рацион.

Шоколад — ещё один продукт, который следует исключить из рациона кошки из-за его токсичности для животных.

Кошкам также нельзя давать виноград, включая сушёный вариант, из-за потенциальной опасности для их выделительной системы.

И, конечно, грибы — продукт, содержащий токсины, которые могут серьёзно навредить здоровью пушистых друзей.

Таким образом, важно знать, какие продукты исключить из рациона кошки, чтобы обеспечить ей долгую и здоровую жизнь.