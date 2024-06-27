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Не принимает в стаю: почему кот не признаёт нового члена семьи

Стало известно, почему кот не принимает нового члена семьи

1:00
Зоосфера » Кошки

Коты и кошки очень ценят свою территорию. Им может потребоваться время, чтобы привыкнуть как к новому питомцу, так и к новому члену семьи. Они проявляют свой характер по-разному: дерутся, раскидывают вещи, метят территорию. В такой ситуации эксперты рекомендуют предпринять следующие шаги.

Стало известно, почему кот не принимает нового члена семьи
Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR, CC BY-SA 2.0

Никакие уговоры не помогут, а агрессия к коту — плохая идея. Вместо этого, дайте ему время адаптироваться к новой обстановке. Не заставляйте кота сразу доверять новому человеку и старайтесь ограничивать их общение.

Для быстрого улучшения отношений попробуйте приманить кота чем-то вкусным. Подарите ему лакомство, чтобы он начал ассоциировать нового члена семьи с приятными ощущениями.

Если проблема сохраняется, и кот продолжает испытывать стресс или агрессию, обратитесь к ветеринару. Специалист поможет найти подходящее решение для вашего питомца.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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