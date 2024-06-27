Не принимает в стаю: почему кот не признаёт нового члена семьи

Коты и кошки очень ценят свою территорию. Им может потребоваться время, чтобы привыкнуть как к новому питомцу, так и к новому члену семьи. Они проявляют свой характер по-разному: дерутся, раскидывают вещи, метят территорию. В такой ситуации эксперты рекомендуют предпринять следующие шаги.
Никакие уговоры не помогут, а агрессия к коту — плохая идея. Вместо этого, дайте ему время адаптироваться к новой обстановке. Не заставляйте кота сразу доверять новому человеку и старайтесь ограничивать их общение.
Для быстрого улучшения отношений попробуйте приманить кота чем-то вкусным. Подарите ему лакомство, чтобы он начал ассоциировать нового члена семьи с приятными ощущениями.
Если проблема сохраняется, и кот продолжает испытывать стресс или агрессию, обратитесь к ветеринару. Специалист поможет найти подходящее решение для вашего питомца.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.