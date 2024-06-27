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Кошка нюхает дыхание: о чём говорит это странное поведение

Россиянам рассказали, почему кошка нюхает дыхание человека

1:27
Зоосфера » Кошки

Одна из интересных черт кошек заключается в том, что они иногда пристально принюхиваются к человеческому дыханию. Это поведение нередко проявляется даже без использования успокоительных средств, которые могут вызвать у них особый интерес.

Россиянам рассказали, почему кошка нюхает дыхание человека
Фото: commons.wikimedia.org by Roo72, CC BY-SA 3.0

Можно подумать, что кошки интересуются только тем, что их хозяин ел или пил, однако это не совсем так.

Эксперты объясняют, что стимулом для такого поведения могут быть несколько причин.

Причины:

  • Для кошек запахи играют важную роль в восприятии мира. Всё новое вызывает у них стресс и напряжение. Обнюхивание человека "с ног до головы" может быть способом кошек справляться со стрессом.
  • Многие считают, что кошки обладают способностью чувствовать болезни и помогать в их лечении. Они могут реагировать на повышенную температуру или определённые запахи, что позволяет им выявлять серьёзные заболевания, включая онкологию.
  • Конечно же, кошки реагируют на запахи еды, которая может пробудить их аппетит. Они любознательны и могут изучать новые и неизведанные аспекты окружающего мира просто из любопытства или из-за скуки.

Таким образом, желание кошек обнюхать человека, принюхиваться к его дыханию может быть вызвано различными мотивами, включая заботу о хозяине и естественную любознательность.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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