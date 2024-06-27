Кошка нюхает дыхание: о чём говорит это странное поведение

Россиянам рассказали, почему кошка нюхает дыхание человека

1:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Одна из интересных черт кошек заключается в том, что они иногда пристально принюхиваются к человеческому дыханию. Это поведение нередко проявляется даже без использования успокоительных средств, которые могут вызвать у них особый интерес.

Фото: commons.wikimedia.org by Roo72, CC BY-SA 3.0

Можно подумать, что кошки интересуются только тем, что их хозяин ел или пил, однако это не совсем так.

Эксперты объясняют, что стимулом для такого поведения могут быть несколько причин.

Причины:

Для кошек запахи играют важную роль в восприятии мира. Всё новое вызывает у них стресс и напряжение. Обнюхивание человека "с ног до головы" может быть способом кошек справляться со стрессом.

Многие считают, что кошки обладают способностью чувствовать болезни и помогать в их лечении. Они могут реагировать на повышенную температуру или определённые запахи, что позволяет им выявлять серьёзные заболевания, включая онкологию.

Конечно же, кошки реагируют на запахи еды, которая может пробудить их аппетит. Они любознательны и могут изучать новые и неизведанные аспекты окружающего мира просто из любопытства или из-за скуки.

Таким образом, желание кошек обнюхать человека, принюхиваться к его дыханию может быть вызвано различными мотивами, включая заботу о хозяине и естественную любознательность.