Кошка нюхает дыхание: о чём говорит это странное поведение

Одна из интересных черт кошек заключается в том, что они иногда пристально принюхиваются к человеческому дыханию. Это поведение нередко проявляется даже без использования успокоительных средств, которые могут вызвать у них особый интерес.
Можно подумать, что кошки интересуются только тем, что их хозяин ел или пил, однако это не совсем так.
Эксперты объясняют, что стимулом для такого поведения могут быть несколько причин.
Причины:
Таким образом, желание кошек обнюхать человека, принюхиваться к его дыханию может быть вызвано различными мотивами, включая заботу о хозяине и естественную любознательность.
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