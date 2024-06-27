Можно ли давать собакам сладости: ответ ветеринаров

Ветеринары ответили, можно ли давать собакам сладости

Собаки редко бывают разборчивы в еде и могут съесть почти всё, что угодно. Некоторые продукты безопасны или даже полезны для животных, однако другие могут вызвать серьёзные проблемы.

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Многих владельцев беспокоит, можно ли давать собакам сладости, так как пёс часто просит конфеты или пирожные. Эксперты считают, что на этот вопрос есть только один правильный ответ: нет. В большинстве случаев сладкое может вызвать проблемы со здоровьем, особенно ожирение, что является значительным риском для здоровья собак.

Кроме того, сладкое может спровоцировать проблемы с полостью рта, такие как кариес и другие заболевания. Особенно опасным для животного является шоколад и другие сладости с содержанием какао, которые могут привести к серьёзному отравлению. При избыточном потреблении шоколада существует риск летального исхода.

Вместо сладостей важно предложить собаке здоровые альтернативы, такие как морковь, сладкий перец или тыква, которые не наносят вреда здоровью и могут быть безопасны для потребления.