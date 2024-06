Можно ли давать собакам сладости: ответ ветеринаров

Собаки редко бывают разборчивы в еде и могут съесть почти всё, что угодно. Некоторые продукты безопасны или даже полезны для животных, однако другие могут вызвать серьёзные проблемы.

Фото: flickr.com by philhearing is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic