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Можно ли давать собакам сладости: ответ ветеринаров

Ветеринары ответили, можно ли давать собакам сладости

Зоосфера » Собаки

Собаки редко бывают разборчивы в еде и могут съесть почти всё, что угодно. Некоторые продукты безопасны или даже полезны для животных, однако другие могут вызвать серьёзные проблемы.

Ветеринары ответили, можно ли давать собакам сладости
Фото: flickr.com by philhearing is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Многих владельцев беспокоит, можно ли давать собакам сладости, так как пёс часто просит конфеты или пирожные. Эксперты считают, что на этот вопрос есть только один правильный ответ: нет. В большинстве случаев сладкое может вызвать проблемы со здоровьем, особенно ожирение, что является значительным риском для здоровья собак.

Кроме того, сладкое может спровоцировать проблемы с полостью рта, такие как кариес и другие заболевания. Особенно опасным для животного является шоколад и другие сладости с содержанием какао, которые могут привести к серьёзному отравлению. При избыточном потреблении шоколада существует риск летального исхода.

Вместо сладостей важно предложить собаке здоровые альтернативы, такие как морковь, сладкий перец или тыква, которые не наносят вреда здоровью и могут быть безопасны для потребления.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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