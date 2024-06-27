Какого врача заменяют кошки: никто не ожидал

Каких врачей заменяют кошки

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Домашним кошкам уже давно приписывают некоторые целебные свойства, и учёные не остались в стороне. Согласно последним исследованиям, эта теория была подтверждена. Важно отметить, что кошки не обладают фармакологическими свойствами, и их целебные возможности сводятся к профилактическим эффектам.

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Исследователи предполагают, что в определённом контексте домашняя кошка может заменить кардиолога. Научные изыскания показали, что кошки помогают в снижении стресса, успокаивают и уменьшают болевые ощущения у людей, что способствует профилактике заболеваний сердца и сосудов.

Особое внимание уделено здоровью владельцев кошек, которые, как показывают данные, реже сталкиваются с проблемами сердечно-сосудистой системы. Это можно объяснить активностью, связанной с уходом за питомцем, эмоциональным комфортом и борьбой со стрессом. Среди собаководов аналогичные исследования не выявили подобных результатов.