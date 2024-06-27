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Как понять, что кошка болеет: нос трогать не нужно

Ветеринары дали ответ, как понять, что кошка болеет

1:31
Зоосфера » Кошки

Многих владельцев кошек беспокоит сухой и тёплый нос их питомца, однако это не всегда является признаком болезни, так как у животных часто бывает сухой нос после сна. Важно также учитывать уровень влажности в помещении.

Ветеринары дали ответ, как понять, что кошка болеет
Фото: flickr.com by David Montolio is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Есть определённые признаки, на которые стоит обратить внимание, чтобы понять, что питомец может быть болен.

Во-первых, изменения в активности. Обычно здоровая кошка ведёт активный образ жизни, между сном и едой она любит наблюдать из окна, играть или исследовать что-то новое. Если кошка стала слишком много спать, проявляет апатию и отказывается играть, особенно при наличии рвоты, это может быть признаком проблемы, и следует обратиться к ветеринару.

Во-вторых, следите за аппетитом. Высокая температура воздуха может снизить аппетит у кошек, как и у людей. Однако если кошка отказывается от еды — не только от сухого корма или консервов, но и от натуральных продуктов, — это может быть тревожным сигналом.

В-третьих, обратите внимание на поведение. Больные кошки могут стать скрытными и предпочитать укрываться, даже в домашних условиях. Агрессивное поведение при попытках поднять кошку на руки также может свидетельствовать о боли или дискомфорте.

Важно внимательно наблюдать за своим питомцем и реагировать на изменения в его поведении и состоянии здоровья, чтобы своевременно принять необходимые меры.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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