Можно ли постричь кошку: только в двух случаях

Стало известно, можно ли постричь кошку

0:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Независимо от типа шерсти — длинной или короткой — кошку не следует стричь.

Фото: openverse.org by ~Sage~ is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Уход за животным включает правильный груминг. Кошек длинношёрстных пород рекомендуется расчесывать не реже трёх раз в неделю, в то время как короткошёрстным достаточно одного раза.

Мытье кошки проводится по мере необходимости.

Стричь кошку следует лишь в двух случаях:

При наличии у животного кожных заболеваний, таких как мокнущие раны или язвы, когда необходимо легко применять медицинские мази и средства. В этом случае следует обратиться к ветеринару для консультации.

Когда в шерсти появляются запущенные колтуны, которые могут привести к образованию "панциря", раздражению кожи и дискомфорту при движении.

Очевидно, что у короткошёрстных кошек проблемы с колтунами возникают реже, чем у длинношерстных.