Можно ли постричь кошку: только в двух случаях

Независимо от типа шерсти — длинной или короткой — кошку не следует стричь.
Уход за животным включает правильный груминг. Кошек длинношёрстных пород рекомендуется расчесывать не реже трёх раз в неделю, в то время как короткошёрстным достаточно одного раза.
Мытье кошки проводится по мере необходимости.
Стричь кошку следует лишь в двух случаях:
Очевидно, что у короткошёрстных кошек проблемы с колтунами возникают реже, чем у длинношерстных.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.