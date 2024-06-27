Как понять, что кошка плохо себя чувствует: она вряд ли будет привлекать к себе внимание криком

Ветеринары рассказали, как понять, что кошка плохо себя чувствует

0:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если у кошки возникли проблемы со здоровьем, её хозяин должен немедленно предпринять меры. Важно как можно скорее обратиться к ветеринару, чтобы показать домашнее животное.

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Часто кошки не демонстрируют явных признаков плохого самочувствия своему хозяину. Не стоит ожидать, что кошка будет кричать или мяукать, если что-то не так.

Обычно пушистые друзья могут проявлять необычное поведение при заболеваниях. Вместо того чтобы привлекать внимание, кошки становятся менее активными и могут прятаться.

Такое поведение вызвано инстинктом самосохранения: в болезни они стараются быть менее заметными, чтобы избежать опасности.

Если ваша кошка укрывается в тихих местах, не играет и отказывается от еды, необходимо срочно обратиться к ветеринару.