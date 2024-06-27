Как понять, что кошка плохо себя чувствует: она вряд ли будет привлекать к себе внимание криком

Если у кошки возникли проблемы со здоровьем, её хозяин должен немедленно предпринять меры. Важно как можно скорее обратиться к ветеринару, чтобы показать домашнее животное.
Часто кошки не демонстрируют явных признаков плохого самочувствия своему хозяину. Не стоит ожидать, что кошка будет кричать или мяукать, если что-то не так.
Обычно пушистые друзья могут проявлять необычное поведение при заболеваниях. Вместо того чтобы привлекать внимание, кошки становятся менее активными и могут прятаться.
Такое поведение вызвано инстинктом самосохранения: в болезни они стараются быть менее заметными, чтобы избежать опасности.
Если ваша кошка укрывается в тихих местах, не играет и отказывается от еды, необходимо срочно обратиться к ветеринару.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.