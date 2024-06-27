Как приучить собаку к одежде: советы для чутких владельцев животных

Если вы решили приобрести одежду для вашего четвероногого друга, важно внимательно знакомить его с новым нарядом.
В противном случае, ваши надежды на комфортную прогулку в комбинезоне могут не оправдаться из-за нежелания собаки примерять одежду.
Напротив, если вы последуете правильному подходу, прогулка станет приятной как для вас, так и для вашего питомца.
Процесс знакомства с одеждой должен быть постепенным. Сначала позвольте собаке понюхать одежду, чтобы она привыкла к ее запаху. Затем осторожно наденьте на неё комбинезон и убедитесь, что собака чувствует себя в нём удобно. Важно проверить, чтобы одежда не стесняла движений собаки и она не пыталась её снять.
Если вашему питомцу удобно в одежде, можно спокойно отправляться на прогулку вместе.
Сегодня в магазинах представлен большой выбор одежды для собак: от моделей с закрытыми лапами для защиты от холода до специальных нарядов для защиты от солнца и дождя.
Однако не стоит перебарщивать с покупками и накапливать слишком много одежды. Помните, что основная цель одежды для собак — сохранять их здоровье, а не только делать их стильными.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.