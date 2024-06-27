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Как приучить собаку к одежде: советы для чутких владельцев животных

Россиянам рассказали, как приучить собаку к одежде

1:15
Зоосфера » Собаки

Если вы решили приобрести одежду для вашего четвероногого друга, важно внимательно знакомить его с новым нарядом.

Россиянам рассказали, как приучить собаку к одежде
Фото: commons.wikimedia.org by Zorik07 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В противном случае, ваши надежды на комфортную прогулку в комбинезоне могут не оправдаться из-за нежелания собаки примерять одежду.

Напротив, если вы последуете правильному подходу, прогулка станет приятной как для вас, так и для вашего питомца.

Процесс знакомства с одеждой должен быть постепенным. Сначала позвольте собаке понюхать одежду, чтобы она привыкла к ее запаху. Затем осторожно наденьте на неё комбинезон и убедитесь, что собака чувствует себя в нём удобно. Важно проверить, чтобы одежда не стесняла движений собаки и она не пыталась её снять.

Если вашему питомцу удобно в одежде, можно спокойно отправляться на прогулку вместе.

Сегодня в магазинах представлен большой выбор одежды для собак: от моделей с закрытыми лапами для защиты от холода до специальных нарядов для защиты от солнца и дождя.

Однако не стоит перебарщивать с покупками и накапливать слишком много одежды. Помните, что основная цель одежды для собак — сохранять их здоровье, а не только делать их стильными.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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