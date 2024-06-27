Собака подавилась: как в момент не лишиться питомца

Собака может задохнуться не только во время еды. Животные часто исследуют окружающий мир через запах и вкус, иногда пробуя на зуб интересующие их предметы.
Важно, чтобы владелец знал, как помочь своему питомцу, если у него застряло что-то в горле и собака задыхается.
Эксперты рассказывают, как действовать в случае, когда нет возможности сразу обратиться к ветеринару. В первую очередь необходимо определить, какой характер у кашля у собаки.
Если кашель влажный, есть шанс, что инородное тело может выйти само или с рвотными массами. Если кашель сухой, вероятность самостоятельного удаления проглоченного предмета невелика.
Сперва нужно попросить кого-то помочь открыть пасть собаки и осмотреть её.
Если предмет находится в ротовой полости или недалеко от неё, можно попробовать удалить его самостоятельно.
В случае неудачи следует выполнить несколько массирующих движений по шее собаки, чтобы вызвать глотательный рефлекс.
Также можно предложить собаке съесть корм или что-то вкусное. Иногда помогает перевернуть собаку головой вниз и встряхнуть несколько раз.
Неэффективно бить собаку по спине или шее. После удаления постороннего предмета рекомендуется показать собаку ветеринару при первой возможности.
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