Как отучить кошку кусаться: 3 важных действия

Эксперты рассказали, как отучить кошку кусаться

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если котенок однажды укусил, хозяин может посчитать это милым и забавным. Однако, если укусы становятся привычкой, это начинает раздражать человека.

Фото: flickr.com by Takashi(aes256) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Что делать, если кот имеет склонность кусаться? Начните с выяснения причин такого поведения вашего пушистого друга.

Посещение ветеринара

Есть вероятность, что коту просто плохо или он испытывает боль. Животные, чувствующие дискомфорт, могут реагировать агрессией. Поэтому важно показать кота ветеринару, который может выявить и лечить возможное заболевание.

Обеспечение спокойной обстановки

Если у кота нет здоровья, его агрессия может быть вызвана стрессом. Возможно, в вашем доме слишком много шума. Старайтесь вести себя тише и попросите о том же своих родственников и гостей. Также обустройте для кота укромное место, где он мог бы уединиться и отдохнуть.

Покупка игрушек

Если дома уже достаточно спокойно, возможно, кот скучает. Уделяйте больше времени играм с ним и позаботьтесь о покупке разнообразных игрушек, чтобы развлечь вашего питомца.