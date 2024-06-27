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Можно ли кормить кота разными кормами: советы ветеринаров

Ветеринары ответили, можно ли кормить кота разными кормами

2:01
Зоосфера » Кошки

Прежде чем дать подробный ответ на вопрос, можно ли кормить кошку кормами разных производителей, стоит отметить, что все эти корма разработаны как единственный источник питательных веществ для домашних животных.

Ветеринары ответили, можно ли кормить кота разными кормами
Фото: flickr.com by mhx is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Об этом свидетельствует отметка "Полнорационный", которую обычно можно увидеть на упаковке с сухим кормом.

Так зачем добавлять что-то к комплексному питанию? На самом деле, у владельцев домашних животных есть несколько причин для этого.

Нет возможности купить тот же сухой корм

Из-за нестабильности ассортимента в ближайшем зоомагазине наши питомцы вынуждены есть разные корма. В этом случае речь идет скорее о чередовании продуктов, а не о смешивании.

Опасность заключается в том, что из-за различий в составе кормов у кошки может возникнуть расстройство пищеварения. Со временем это может привести к дефициту некоторых элементов в организме питомца.

Стремление улучшить низкокачественный корм за счет более дорогого

Если вы хотите сэкономить, смешивая дешевый корм на основе злаков с дорогим, богатым мясом, лучше прекратить это делать.

У каждого полнорационного корма своя сбалансированная формула с уникальным составом и соотношением компонентов. При смешивании некоторые ингредиенты могут усваиваться хуже, что может привести к дефициту или, наоборот, переизбытку веществ, что может иметь непредсказуемые последствия.

Лучшее решение — отказаться от корма с высоким содержанием злаков. Чтобы кот наелся, ему требуется больше такого корма, и в итоге вы можете потратить на дешевый корм больше денег, чем на дорогой.

Желание обеспечить питомцу разнообразие

Для кошек важны содержание животного протеина и жира в пище, а не разнообразие вкусов, поэтому большинство животных могут спокойно есть корм с одним и тем же вкусом годами.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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