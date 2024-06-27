Почему взрослая кошка бьет себя по мордочке задними лапами: эксперты раскрыли возможные причины

Стало известно, почему взрослая кошка бьет себя по мордочке задними лапами

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие знают, что некоторые кошки иногда могут ударять себя задними лапами по морде. Чаще всего это занятие можно наблюдать у котят.

Фото: blackmainecoon.com by Tazer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Так как молодые животные еще не полностью овладели своими навыками, такое поведение считается нормальным.

Однако иногда склонность к такому "самобичеванию" проявляют и более взрослые кошки.

Как это можно объяснить?

Игра

Если у вас только одно животное, которое часто остается само по себе, то питомец может пытаться самостоятельно находить себе развлечения. Даже такой странный способ "игры" во многом лучше одиночества. В этом случае стоит подобрать для кошки хорошую игрушку.

Паразиты

Эксперты напоминают, что даже домашние кошки не защищены от появления различных паразитов, включая блох. Эти вредители могут беспокоить любую часть тела, поэтому кошки просто пытаются избавиться от неприятных ощущений.

Стресс

Не только люди могут быть нервными и напряженными: у животных тоже есть свои поводы для беспокойства. Все кошки проявляют стресс по-разному.

Некоторые могут бить себя лапами по морде.