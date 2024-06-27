Кошка часто линяет: чем обусловлено такое состояние

Многие владельцы кошек беспокоятся о том, является ли линька их питомцев нормальной. Однако важно просто правильно определить причину выпадения шерсти.
Некоторые причины не требуют особого внимания и беспокойства со стороны человека.
Весна
С наступлением теплого времени года кошки начинают активно терять шерсть, что является абсолютно нормальным. Эксперты отмечают, что этот период длится около двух недель. В это время рекомендуется чаще вычесывать питомца.
Зима
Интересно, что даже зимой кошки линяют, но это не связано с сезоном. Причина заключается в сухом воздухе и отоплении. Для решения этой проблемы необходимо повысить влажность воздуха в помещении.
Качество питания
Не следует недооценивать важность питания для здоровья питомца. Качественный корм и витамины способствуют хорошему состоянию шерсти. Однако при использовании дешевого корма шерсть может выпадать и выглядеть плохо.
Стресс
Как и у людей, у кошек может выпадать шерсть из-за нервного напряжения. Важно выявить и устранить причину стресса у питомца.
Паразиты
Если вы давно не обрабатывали питомца от паразитов, сейчас самое время этим заняться. Это поможет вашему питомцу оставаться здоровым и красивым.
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