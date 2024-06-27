Кошка часто линяет: чем обусловлено такое состояние

Ветеринары рассказали, почему кошка линяет

1:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие владельцы кошек беспокоятся о том, является ли линька их питомцев нормальной. Однако важно просто правильно определить причину выпадения шерсти.

Фото: unsplash.com by Nirzar Pangarkar is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Некоторые причины не требуют особого внимания и беспокойства со стороны человека.

Почему кошка активно линяет

Весна

С наступлением теплого времени года кошки начинают активно терять шерсть, что является абсолютно нормальным. Эксперты отмечают, что этот период длится около двух недель. В это время рекомендуется чаще вычесывать питомца.

Зима

Интересно, что даже зимой кошки линяют, но это не связано с сезоном. Причина заключается в сухом воздухе и отоплении. Для решения этой проблемы необходимо повысить влажность воздуха в помещении.

Качество питания

Не следует недооценивать важность питания для здоровья питомца. Качественный корм и витамины способствуют хорошему состоянию шерсти. Однако при использовании дешевого корма шерсть может выпадать и выглядеть плохо.

Стресс

Как и у людей, у кошек может выпадать шерсть из-за нервного напряжения. Важно выявить и устранить причину стресса у питомца.

Паразиты

Если вы давно не обрабатывали питомца от паразитов, сейчас самое время этим заняться. Это поможет вашему питомцу оставаться здоровым и красивым.