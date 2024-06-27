Как нельзя поднимать собак: каждый первый хозяин ошибается

Многие владельцы собак часто поднимают своих питомцев. Особенно это касается случаев, когда речь идет о щенках или собаках маленьких пород. К сожалению, некоторые люди совершают серьезную ошибку, поднимая своих четвероногих друзей.
Они хватают собаку за передние лапы, что является крайне опасным.
Дело в том, что у щенков и маленьких собак (а также у крупных пород) слабые мышцы между передними лапами и туловищем. Если владелец нарушит это правило и все же возьмет собаку за конечности, это может привести к растяжению или вывиху.
Возможно также повреждение суставов.
Даже если человек, поднимающий собаку неправильно, не нанесет ей серьезного вреда, одно неприятное последствие будет неизбежно.
Животному будет очень больно.
Поэтому никогда не поднимайте собаку за лапы, даже если вам кажется, что вашему четвероногому другу нравится такая "игра".
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