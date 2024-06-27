Как нельзя поднимать собак: каждый первый хозяин ошибается

Кинологи рассказали, как нельзя поднимать собак

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие владельцы собак часто поднимают своих питомцев. Особенно это касается случаев, когда речь идет о щенках или собаках маленьких пород. К сожалению, некоторые люди совершают серьезную ошибку, поднимая своих четвероногих друзей.

Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Pol GRANDMONT is licensed under Creative Commons CC0 License

Они хватают собаку за передние лапы, что является крайне опасным.

Почему нельзя поднимать собак за лапы

Дело в том, что у щенков и маленьких собак (а также у крупных пород) слабые мышцы между передними лапами и туловищем. Если владелец нарушит это правило и все же возьмет собаку за конечности, это может привести к растяжению или вывиху.

Возможно также повреждение суставов.

Даже если человек, поднимающий собаку неправильно, не нанесет ей серьезного вреда, одно неприятное последствие будет неизбежно.

Животному будет очень больно.

Поэтому никогда не поднимайте собаку за лапы, даже если вам кажется, что вашему четвероногому другу нравится такая "игра".