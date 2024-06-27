Сколько раз в году нужно показывать кота ветеринару: чаще, чем думает большинство владельцев

Каждому владельцу кошки необходимо знать, как часто следует проходить ветеринарные осмотры с питомцем.
Частота визитов к ветеринару зависит от возраста животного и состояния его здоровья.
Котята до года
Питомцам младше одного года рекомендуется посещать ветеринара 3-4 раза в течение первого года жизни. Это необходимо для проведения всех обязательных прививок и наблюдения за ростом и развитием котенка.
Кошки от 1 года до 7 лет
Здоровым взрослым кошкам в возрасте от 1 до 7 лет рекомендуется посещать ветеринара не реже одного раза в год, при условии отсутствия хронических заболеваний.
Кошки старше 7 лет
После достижения кошкой возраста 7 лет частоту визитов к ветеринару рекомендуется увеличить до одного раза в шесть месяцев.
Кошки с хроническими заболеваниями
Кошкам с хроническими заболеваниями следует посещать ветеринара не менее двух раз в год для контроля состояния и проведения лечения.
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