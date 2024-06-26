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Почему кошка трогает человека лапой: о чем говорит данное поведение

Эксперты ответили, почему кошка трогает человека лапой

1:07
Зоосфера » Кошки

Иногда кошки начинают трогать своих хозяев лапой. Это действие часто сопровождается прямым взглядом в глаза. Зачем пушистые четвероногие друзья поступают таким образом? Многие люди думают, что это проявление желания "пообщаться". Однако не всегда это так.

Эксперты ответили, почему кошка трогает человека лапой
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Интересное поведение питомцев можно объяснить иными причинами. Например, если кошка начала трогать вас лапой, возможно, ей просто скучно. В таких случаях животное, скорее всего, хочет внимания, игры или ласки.

Если ваша кошка начала трогать вас рано утром, возможно, её целью является то, чтобы вы встали с кровати. Возможно, она хочет есть или же удивлена, что вы не проснулись в обычное время. Кошки часто реагируют на изменения в распорядке дня.

Также кошки могут прикасаться к хозяину лапой, чтобы оставить на нём свой запах и показать свою привязанность: "Это моя собственность".

Эти объяснения помогают лучше понять поведение кошек и ответить на их потребности внимания и заботы.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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