Почему кошка трогает человека лапой: о чем говорит данное поведение

Иногда кошки начинают трогать своих хозяев лапой. Это действие часто сопровождается прямым взглядом в глаза. Зачем пушистые четвероногие друзья поступают таким образом? Многие люди думают, что это проявление желания "пообщаться". Однако не всегда это так.
Интересное поведение питомцев можно объяснить иными причинами. Например, если кошка начала трогать вас лапой, возможно, ей просто скучно. В таких случаях животное, скорее всего, хочет внимания, игры или ласки.
Если ваша кошка начала трогать вас рано утром, возможно, её целью является то, чтобы вы встали с кровати. Возможно, она хочет есть или же удивлена, что вы не проснулись в обычное время. Кошки часто реагируют на изменения в распорядке дня.
Также кошки могут прикасаться к хозяину лапой, чтобы оставить на нём свой запах и показать свою привязанность: "Это моя собственность".
Эти объяснения помогают лучше понять поведение кошек и ответить на их потребности внимания и заботы.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.