Как побрить собаку в домашних условиях: можно ли это делать

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Кинолог Голубев ответил, можно ли стричь собаку дома

1:27
Зоосфера » Собаки

Если человек умеет стричь людей, это еще не значит, что он может заниматься стрижкой животных.

Кинолог Голубев ответил, можно ли стричь собаку дома
Фото: unsplash.com by Dominik QN is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Купать собаку, стричь ей когти и проводить другие гигиенические процедуры — это одно. Однако стрижка животного требует специальных знаний, предупреждают специалисты по собакам.

Помимо риска нанести травму питомцу, можно испортить его шерсть. Некоторые породы требуют особого и сложного ухода, как отмечает глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Если нет опыта и знаний, экономить на услугах груминга, пытаясь самостоятельно стричь собаку, не стоит.

Многим неопытным владельцам удается испортить шерсть питомца уже при обычном купании в ванной, используя неподходящий шампунь для людей вместо специализированного для собак.

Также можно нанести вред здоровью животного при неправильной стрижке когтей или неосторожном подходе.

Всему можно научиться, но экономия на средствах по уходу за собакой не должна затмевать важность правильного ухода.

Тщательный выбор средств для ухода за шерстью, глазами, ушами также играет важную роль, как и регулярное осматривание собаки.

Однако аксессуары вроде бантов, бабочек, стразов и другого собачьего декора кинологи не рекомендуют использовать, утверждая, что они не приносят пользы.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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