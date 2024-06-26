Почему кошка медленно моргает: волноваться не надо — это очень хороший признак

Любой человек может начать беспокоиться, если заметит, что его кошка медленно моргает. Однако нет нужды переживать. Медленное моргание не представляет угрозы для здоровья питомца.
Не следует считать, что кошка раздражена или чрезмерно устала. Также не стоит делать предположений о возможных проблемах со здоровьем.
На самом деле, медленное моргание кошки часто свидетельствует о положительных эмоциях. Когда ваш пушистый друг медленно моргает, это означает, что он чувствует себя комфортно и в безопасности.
Это можно интерпретировать как проявление привязанности к вам. Вряд ли кошка будет медленно моргать в присутствии человека, которого она не любит или кого боится.
Таким образом, медленное моргание является своеобразным "подмигиванием", которое выражает эмоциональную привязанность питомца к его хозяину.
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