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Почему кошка медленно моргает: волноваться не надо — это очень хороший признак

Ветеринары рассказали, почему кошка медленно моргает

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Зоосфера » Кошки

Любой человек может начать беспокоиться, если заметит, что его кошка медленно моргает. Однако нет нужды переживать. Медленное моргание не представляет угрозы для здоровья питомца.

Ветеринары рассказали, почему кошка медленно моргает
Фото: commons.wikimedia.org by Steven B. Harris is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Не следует считать, что кошка раздражена или чрезмерно устала. Также не стоит делать предположений о возможных проблемах со здоровьем.

На самом деле, медленное моргание кошки часто свидетельствует о положительных эмоциях. Когда ваш пушистый друг медленно моргает, это означает, что он чувствует себя комфортно и в безопасности.

Это можно интерпретировать как проявление привязанности к вам. Вряд ли кошка будет медленно моргать в присутствии человека, которого она не любит или кого боится.

Таким образом, медленное моргание является своеобразным "подмигиванием", которое выражает эмоциональную привязанность питомца к его хозяину.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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