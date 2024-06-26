Когда кошке можно давать лакомство: не только при дрессировке

Россиянам ответили, когда можно давать лакомство кошке

1:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Чаще всего, когда говорят о "лакомстве для животных", люди представляют себе обучение и дрессировку.

Фото: flickr.com by David Montolio is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Это правда — положительное подкрепление можно использовать для укрепления доверия животного или поощрения его за выполнение команды.

Однако многие владельцы кошек не планируют обучать своих питомцев. Но это не значит, что лакомства им не нужны.

На самом деле, причин дарить вкусности своему любимцу очень много.

Во-первых, лакомства могут помочь справиться со стрессом. Стресс влияет на поведение, психику и здоровье животного, поэтому дать ему лакомство может помочь избежать лишнего эмоционального потрясения. Стрессовые ситуации могут возникать из-за переезда, новых контактов с другими животными или людьми, визитов к ветеринару, гигиенических процедур, громких звуков, разлуки с хозяином и многого другого.

Во-вторых, лакомства могут использоваться как положительное подкрепление. Это не обязательно связано с обучением трюкам; можно поощрять кошку даже в том случае, когда вы знакомите её с новыми предметами или местами, например, с лотком или когтеточкой.

И, наконец, третья причина — просто радовать своего питомца и демонстрировать ему свою любовь. Разве нужен особый повод, чтобы побаловать любимое животное?

Таким образом, лакомства для кошек — это не только способ поощрения или обучения, но и заботы о их эмоциональном благополучии и проявления любви.