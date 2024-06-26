Кому нельзя заводить кошек: 3 типа людей — они вряд ли смогут подружиться с пушистиком

Стало известно, кому нельзя заводить кошек

1:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Желание завести котёнка возникает у многих людей, и в этом нет ничего удивительного.

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Во-первых, приятно иметь в доме милое животное. Во-вторых, кошка способна принести радость своему хозяину и его семье.

В-третьих, мурлыканье кошки оказывает положительное психологическое воздействие на одиноких людей.

Однако перед тем как принять пушистого друга, стоит тщательно проанализировать свой характер, образ жизни и состояние здоровья. Есть категории людей, которым, возможно, стоит воздержаться от становления хозяевами кошки: установление взаимопонимания с домашним питомцем может оказаться проблематичным.

Аллергики

Человекам с аллергией на кошек стоит воздержаться от принятия мурлыкающего питомца. Им придется часто сталкиваться с аллергическими реакциями. Однако негативные последствия можно избежать, выбрав кошку от гипоаллергенной породы.

Люди, часто отсутствующие дома или переезжающие

Людям, часто уезжающим в командировки, не стоит заводить кошку, особенно если нет возможности оставить питомца под присмотром.

Одинокий пушистик будет страдать от длительного одиночества.

Также не рекомендуется заводить кошку людям, часто меняющим место жительства, так как любой переезд станет большим стрессом для животного.

Неспокойные или чрезмерно активные люди

Кошки предпочитают спокойных и уравновешенных хозяев.

Мурлыка не сможет найти общий язык с человеком, который часто шумит и не умеет соблюдать режим.