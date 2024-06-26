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Какую рыбу нельзя давать коту: вы будете удивлены

Ветеринары рассказали, какую рыбу нельзя давать коту

1:18
Зоосфера » Кошки

В составе рыбы содержатся как полезные, так и опасные компоненты, поэтому в рацион кошек её рекомендуется включать не чаще двух раз в неделю. Соленая, копченая или вяленая рыба вообще не подходят для кошачьей диеты из-за содержания избыточного количества соли, что может привести к развитию мочекаменной болезни.

Ветеринары рассказали, какую рыбу нельзя давать коту
Фото: commons.wikimedia.org by Steven B. Harris is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Жареная рыба также не рекомендуется, поскольку она богата жирами, которые могут негативно сказаться на поджелудочной железе и печени питомца.

Рыбные консервы также следует избегать из-за возможности нарушения метаболизма кошки. Кроме того, в рационе не должны быть рыбные отходы, такие как головы и плавники, которые могут причинить вред пищеводу, гортани или вызвать затор в кишечнике.

Для кормления кошки рекомендуется использовать свежую или отварную рыбу. Сырую рыбу можно давать только в случае, если она прошла ветеринарный контроль при покупке в магазине.

Если используется замороженная рыба, её необходимо варить 5 минут после закипания. Рыбу, пойманную в реке или приобретённую неофициально, следует варить полчаса для уничтожения возможных гельминтов и других вредных веществ.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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