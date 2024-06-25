Как не допустить того, чтобы собака заплыла жиром: советы ветеринаров

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Кинологи рассказали, как распознать ожирение у собаки

2:15
Зоосфера » Собаки

Ожирение — это серьезная проблема, которая затрагивает не только людей, но и их домашних животных.

Кинологи рассказали, как распознать ожирение у собаки
Фото: flickr.com by Arturo Nikolai is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Как опасен лишний вес для собак

Даже небольшой избыточный вес, достигающий 20%, может привести к серьезным заболеваниям. Избыточный вес снижает иммунитет у собаки, делая её более подверженной инфекциям и другим заболеваниям. Кроме того, жир начинает накапливаться в органах, таких как печень, что может нанести им значительный вред.

Малоподвижный образ жизни и неправильное питание часто становятся причиной развития сахарного диабета у собак. Если этому недугу не уделить должного внимания, он может привести к фатальному исходу.

Лишний вес также может вызывать проблемы с костями и суставами. Собаки, страдающие от артрита, часто проявляют вялость, неинтерес к играм и физической активности.

Признаки ожирения у собак

Владельцам следует внимательно наблюдать за поведением своих питомцев. Первые признаки ожирения могут проявляться в виде вялости: собака становится менее активной, проводит больше времени в состоянии покоя, может испытывать затруднения с дыханием.

Также изменения в весе могут быть заметны внешне: собака может перестать помещаться на своей лежанке, размер ошейника приходится увеличивать.

Если становится сложно различить линию талии у животного или ощутить рёбра при пальпации, это является тревожным сигналом, указывающим на необходимость консультации у ветеринара.

Также важно обратить внимание на изменения в поведении животного во время приёма пищи: возможно, питомец начал активно выпрашивать еду или проявлять агрессию.

Что делать, чтобы предотвратить ожирение у собаки

Основные меры предупреждения включают в себя правильное питание и регулярные физические нагрузки. Владельцам следует уделить внимание рекомендациям ветеринара по кормлению и регулярно взвешивать своих питомцев для контроля веса.

Эффективное противодействие ожирению у собак требует комплексного подхода и заботы о здоровье животного.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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