Кошки этого боятся как огня: главные страхи в жизни мурлык

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Самые главные страхи в жизни кошки

1:48
Зоосфера » Кошки

Кошки — изящные и загадочные существа, которые могут испытывать различные страхи. Понимание этих страхов поможет создать безопасную и поддерживающую среду для наших питомцев.

Самые главные страхи в жизни кошки
Фото: commons.wikimedia.org by Alvesgaspar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Давайте рассмотрим некоторые из самых распространённых страхов кошек и способы помочь с ними справиться.

1. Страх перед громкими звуками.

Кошки обладают очень чувствительным слухом, поэтому громкие звуки, такие как петарды или грохот, могут вызывать у них стресс и беспокойство.

Создайте безопасное место для кошки, где она может укрыться от шума. Используйте шумопоглощающие материалы или фоновую музыку, чтобы смягчить звуки. Обратитесь к ветеринару о возможности использования препаратов для снятия стресса.

2. Страх перед незнакомыми людьми или животными.

Кошки могут испытывать неуверенность и боязнь перед незнакомыми людьми или другими животными.

Предоставьте кошке своеобразное укрытие, где она может чувствовать себя безопасно. Постепенно знакомьте её с новыми людьми или животными.

3. Страх перед ветеринарными посещениями.

Кошки могут ассоциировать ветеринарные посещения с неприятными процедурами или болезнью.

Постепенно приучайте кошку к переноске или автомобилю, предлагая ей положительные ассоциации в виде лакомств или игрушек. 

4. Страх перед изменениями в окружении.

Кошки могут испытывать страх перед изменениями в своей привычной среде, такими как переезд или перемещение мебели.

Постепенно приучайте кошку к изменениям. Создайте ей уютное место для отдыха и обеспечьте стабильность в режиме питания и игр.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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