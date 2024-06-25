Кошачьи войны: почему кошки не любят других мурлык

Почему кошки не всегда любят других кошек?

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки — таинственные и независимые создания, которые могут неоднозначно вести себя по отношению друг к другу. Почему же между ними так часто возникают конфликты?

Фото: commons.wikimedia.org by Basile Morin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Давайте разберёмся в причинах, по которым кошки не всегда проявляют дружелюбие к своим собратьям.

Кошки — территориальные животные, у которых сильно развит инстинкт защиты своей территории. Встреча другой кошки может восприниматься как угроза для уже установленного порядка в доме или на улице.

Кошки метят свою территорию феромонами, что является способом обозначить своё присутствие. Конфликты могут возникать из-за борьбы за территорию и ресурсы.

У кошек, как и у людей, есть свои индивидуальные черты характера. Некоторые кошки предпочитают быть одиночками, не стремясь к общению с другими животными.

Кошки, выросшие без контакта с другими кошками в раннем возрасте, могут испытывать затруднения в установлении социальных связей с другими представителями своего вида.

Кошки могут играть вместе, но игровые сессии иногда переходят в конфликт из-за недопонимания или агрессивного поведения одной из сторон.

Борьба за еду, внимание хозяина или доступ к ресурсам также может стать причиной конфликтов между кошками.