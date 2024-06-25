Кошачьи войны: почему кошки не любят других мурлык

Кошки — таинственные и независимые создания, которые могут неоднозначно вести себя по отношению друг к другу. Почему же между ними так часто возникают конфликты?
Давайте разберёмся в причинах, по которым кошки не всегда проявляют дружелюбие к своим собратьям.
Кошки — территориальные животные, у которых сильно развит инстинкт защиты своей территории. Встреча другой кошки может восприниматься как угроза для уже установленного порядка в доме или на улице.
Кошки метят свою территорию феромонами, что является способом обозначить своё присутствие. Конфликты могут возникать из-за борьбы за территорию и ресурсы.
У кошек, как и у людей, есть свои индивидуальные черты характера. Некоторые кошки предпочитают быть одиночками, не стремясь к общению с другими животными.
Кошки, выросшие без контакта с другими кошками в раннем возрасте, могут испытывать затруднения в установлении социальных связей с другими представителями своего вида.
Кошки могут играть вместе, но игровые сессии иногда переходят в конфликт из-за недопонимания или агрессивного поведения одной из сторон.
Борьба за еду, внимание хозяина или доступ к ресурсам также может стать причиной конфликтов между кошками.
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