Кошачьи войны: почему кошки не любят других мурлык

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Почему кошки не всегда любят других кошек?

1:20
Зоосфера » Кошки

Кошки — таинственные и независимые создания, которые могут неоднозначно вести себя по отношению друг к другу. Почему же между ними так часто возникают конфликты?

Почему кошки не всегда любят других кошек?
Фото: commons.wikimedia.org by Basile Morin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Давайте разберёмся в причинах, по которым кошки не всегда проявляют дружелюбие к своим собратьям.

Кошки — территориальные животные, у которых сильно развит инстинкт защиты своей территории. Встреча другой кошки может восприниматься как угроза для уже установленного порядка в доме или на улице.

Кошки метят свою территорию феромонами, что является способом обозначить своё присутствие. Конфликты могут возникать из-за борьбы за территорию и ресурсы.

У кошек, как и у людей, есть свои индивидуальные черты характера. Некоторые кошки предпочитают быть одиночками, не стремясь к общению с другими животными.

Кошки, выросшие без контакта с другими кошками в раннем возрасте, могут испытывать затруднения в установлении социальных связей с другими представителями своего вида.

Кошки могут играть вместе, но игровые сессии иногда переходят в конфликт из-за недопонимания или агрессивного поведения одной из сторон.

Борьба за еду, внимание хозяина или доступ к ресурсам также может стать причиной конфликтов между кошками.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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