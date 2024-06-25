Как отучить собаку клянчить еду: способ, который никогда не дает сбоев

Кинологи назвали способ отучить собаку просить еду со стола

0:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

После утомительного рабочего дня, когда наконец можно присесть и поужинать, ворующий еду питомец вызывает лишь раздражение.

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Кроме того, человеческая еда часто содержит специи и соль, которые не подходят для собак, которым рекомендуется давать только нежареную пищу комнатной температуры.

Эти два фактора достаточны, чтобы задуматься о том, как отучить питомца от этой вредной привычки.

Изоляция собаки во время еды является простым и эффективным способом отучить её просить еду: просто не пускать её на кухню, когда вы кушаете.

Если вы дадите собаке возможность получить еду хотя бы раз во время вашего приема пищи, она начнет рассматривать это как норму и использовать это против вас.

Не забудьте объяснить членам семьи и гостям, что важно соблюдать это правило.

Это поможет собаке выработать привычку: не быть рядом с вами во время еды.