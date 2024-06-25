Могут ли кошки плакать от горя? Раскрыты настоящие причины слёз у кошек

Кошки — загадочные и чуткие создания, которые могут вызывать у нас много вопросов об их эмоциональной жизни. Одним из таких вопросов является: могут ли кошки плакать, выражая свои эмоции, подобно людям?
Давайте рассмотрим этот вопрос подробнее.
Кошки могут выражать свои эмоции через мимику, позу и звуки. Они могут мурлыкать, фыркать, мяукать или шипеть, чтобы передать своё настроение.
Кошки действительно способны выделять слёзы, но это не означает, что они плачут из-за эмоций. Слёзы у кошек выполняют функцию увлажнения глаз и защиты их от раздражителей.
Слёзы у кошек помогают удалять пыль, микробы и другие раздражители из глаз. Это естественный процесс для поддержания здоровья глаз животного.
Важно понимать, что слёзы у кошек не связаны с эмоциями, как у людей. Кошки не используют слёзы для выражения грусти или печали.
Татьяна Навка рассказала, как они с подругами проносили алкоголь и рыбу в больницу для Анастасии Заворотнюк, которая в то время боролась с раком.