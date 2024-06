Могут ли кошки плакать от горя? Раскрыты настоящие причины слёз у кошек

Кошки — загадочные и чуткие создания, которые могут вызывать у нас много вопросов об их эмоциональной жизни. Одним из таких вопросов является: могут ли кошки плакать, выражая свои эмоции, подобно людям?

Фото: commons.wikimedia.org by Steven B. Harris is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported