Cтоят как роскошный автомобиль: топ-3 пород собак, за которых заплатят миллионы

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Три самых дорогих породы собак

2:56
Зоосфера » Собаки

Выбор собаки — всегда серьёзное решение, и часто стоимость питомца играет не последнюю роль в этом выборе.

Три самых дорогих породы собак
Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz is licensed under Creative Commons BY-SA-2.5

В мире существует множество пород, каждая из которых обладает своими уникальными характеристиками и особенностями. Однако некоторые из них выделяются не только своими качествами, но и высокой ценой.

1. Тибетский мастиф.

Тибетский мастиф — одна из самых древних пород собак, история которой насчитывает тысячи лет. Эта порода была выведена в Тибете и использовалась в основном для охраны скота и домов от хищников.

Тибетский мастиф — это крупная и мощная собака с густой шерстью, которая помогает ей выдерживать суровые климатические условия Тибета. Вес взрослой особи может достигать 70 килограммов, а рост — 75 сантиметров в холке.

Средняя стоимость щенка тибетского мастифа может варьироваться от 5 000 до 7 000 долларов, однако в некоторых случаях цена может доходить до 1,5 миллионов долларов. Высокая стоимость объясняется редкостью породы, особенно её чистокровных представителей.

2. Самоедская лайка.

Самоедская лайка, также известная как самоед, — это древняя порода, выведенная народами Севера для охоты, пастьбы оленей и, конечно, для дружбы. Эти собаки стали незаменимыми помощниками в суровых условиях Арктики.

Самоедская лайка славится своей белоснежной густой шерстью, которая помогает ей переносить низкие температуры. Взрослая особь обычно весит от 20 до 30 килограммов и достигает роста 50 — 60 сантиметров.

Стоимость самоедской лайки варьируется в пределах 3 000 — 6 000 долларов. Высокая цена обусловлена не только редкостью породы, но и сложностью ухода за густой шерстью этих собак.

3. Чау-чау.

Чау-чау — одна из самых старых пород, история которой насчитывает более 2 000 лет. Родина этих собак — Китай, где они использовались для охоты, охраны и пастьбы скота. В Китае чау-чау почитали как священных животных, и они символизировали удачу и процветание.

Чау-чау легко узнаваем благодаря своей пушистой шерсти, которая образует своего рода "гриву" вокруг головы. Эти собаки весят около 20 — 32 килограммов и достигают роста 45 — 56 сантиметров.

Средняя стоимость щенка чау-чау составляет около 3 000 — 8 000 долларов. Цена зависит от родословной, чистоты породы и титулов родителей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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