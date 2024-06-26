Игнорировать вакцинацию? Почему это может стать роковой ошибкой для вашей домашней кошки

В большинстве случаев владельцы кошек предпочитают держать своих питомцев дома, так как улица не считается безопасным местом для животных.
На улице много других животных, машин и людей, что делает это место опасным для маленьких кошек.
Из-за этого некоторые владельцы могут считать, что вакцинация не обязательна, если их кошка всегда находится дома.
Однако эксперты подчёркивают необходимость вакцинации даже для домашних кошек. Вы выходите на улицу, и различные инфекции могут передаваться через обувь.
Это создает риск заражения, который не следует недооценивать. Кроме того, вакцинация значительно повышает безопасность кошки, защищая её от многих заболеваний.
Поэтому важно помнить о вакцинации даже в том случае, если ваша кошка всегда находится дома. Если вам важно её благополучие, не стоит рисковать. Вакцинация способствует долгой и здоровой жизни кошки.
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