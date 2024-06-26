Игнорировать вакцинацию? Почему это может стать роковой ошибкой для вашей домашней кошки

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Можно ли не прививать домашнюю кошку, если она не выходит на улицу

1:01
Зоосфера » Кошки

В большинстве случаев владельцы кошек предпочитают держать своих питомцев дома, так как улица не считается безопасным местом для животных.

Можно ли не прививать домашнюю кошку, если она не выходит на улицу
Фото: Wikipedia by Creador1921 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

На улице много других животных, машин и людей, что делает это место опасным для маленьких кошек.

Из-за этого некоторые владельцы могут считать, что вакцинация не обязательна, если их кошка всегда находится дома.

Однако эксперты подчёркивают необходимость вакцинации даже для домашних кошек. Вы выходите на улицу, и различные инфекции могут передаваться через обувь.

Это создает риск заражения, который не следует недооценивать. Кроме того, вакцинация значительно повышает безопасность кошки, защищая её от многих заболеваний.

Поэтому важно помнить о вакцинации даже в том случае, если ваша кошка всегда находится дома. Если вам важно её благополучие, не стоит рисковать. Вакцинация способствует долгой и здоровой жизни кошки.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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