Игнорировать вакцинацию? Почему это может стать роковой ошибкой для вашей домашней кошки

Можно ли не прививать домашнюю кошку, если она не выходит на улицу

1:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

В большинстве случаев владельцы кошек предпочитают держать своих питомцев дома, так как улица не считается безопасным местом для животных.

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На улице много других животных, машин и людей, что делает это место опасным для маленьких кошек.

Из-за этого некоторые владельцы могут считать, что вакцинация не обязательна, если их кошка всегда находится дома.

Однако эксперты подчёркивают необходимость вакцинации даже для домашних кошек. Вы выходите на улицу, и различные инфекции могут передаваться через обувь.

Это создает риск заражения, который не следует недооценивать. Кроме того, вакцинация значительно повышает безопасность кошки, защищая её от многих заболеваний.

Поэтому важно помнить о вакцинации даже в том случае, если ваша кошка всегда находится дома. Если вам важно её благополучие, не стоит рисковать. Вакцинация способствует долгой и здоровой жизни кошки.