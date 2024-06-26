Секреты безопасности: почему поводок необходим даже для маленьких пород собак

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Можно ли гулять с собакой без поводка

1:06
Зоосфера » Собаки

Некоторые владельцы собак утверждают, что можно гулять со своим питомцем без поводка. Они считают, что это способствует свободе движения животного и улучшает качество прогулки. Это поведение чаще всего характерно для обладателей маленьких пород собак, которые считают, что их питомцы не представляют опасности для окружающих и не нуждаются в постоянном контроле.

Можно ли гулять с собакой без поводка
Фото: Wikipedia by Daniel Stockman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Однако эксперты не рекомендуют гулять даже с миниатюрной собакой без поводка. Причина здесь не только в безопасности окружающих людей, но и в непредсказуемом поведении самого животного. Собака может неожиданно выбежать на дорогу, не осознавая потенциальной опасности. Резкий звук или другие раздражители могут напугать её и заставить бежать, что часто приводит к потере животных.

Кроме того, дружелюбная собака может подойти к более агрессивным сородичам, что представляет риск для её здоровья. Поэтому использование поводка важно в первую очередь для безопасности вашего питомца, и отказ от него не рекомендуется.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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