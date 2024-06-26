Собака боится выходить на улицу: этот метод изменит её жизнь навсегда

Как понять, что собаке нужен кинолог

0:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Если собака проявляет нежелательное поведение, с которым хозяин не справляется, следует обратиться за помощью к специалисту, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев в интервью для "ВиЖ".

Фото: flickr.com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Специалист поможет разобраться в причинах поведенческих проблем, таких как фобии, сложности с прогулками или бесконечный лай в тех случаях, когда собака остаётся в одиночестве, и скорректирует поведение питомца в сотрудничестве с её владельцем.

Методы дрессировки не зависят от породы собаки, однако подход к каждому питомцу уникален и зависит от его возраста, характера и других индивидуальных особенностей.

При выборе кинолога рекомендуется обращать внимание на наличие базового образования по кинологии, сертификаты и опыт работы, а также на взаимопонимание и доверие между специалистом и собаковладельцем.