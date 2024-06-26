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Кошачья загадка: что заставляет питомцев завоёвывать ноутбуки

Зоопсихолог пояснил, почему кошки любят лежать на ноутбуках

1:30
Зоосфера » Кошки

Владельцы кошек могут замечать, что их питомцы часто ложатся на клавиатуру или закрытую крышку ноутбука. Зоопсихолог из Великобритании Дэвид Сэндс объясняет, откуда у кошки такая привычка.

Оказывается, на компьютерной технике остаётся запах их хозяев, что привлекает кошек. Однако они не ложатся на ноутбук, чтобы насладиться запахом своего хозяина, а, наоборот, чтобы вытеснить его и оставить свой. Это поведение также проявляется, когда кошки трутся о другие личные вещи своих владельцев, отмечает Дэвид Сэндс.

"Это поведение кошек на клавиатуре можно рассматривать как попытку животного завладеть вашим пространством", — объясняет он журналу Science Focus. "Мой ноутбук, мой мир", — добавляет специалист.

Поэтому пытаться уговорить кошку ложиться на старый ноутбук будет бесполезно, так как запах владельца на нем остаётся в минимальном количестве и не привлекает питомца.

Дэвид Сэндс также отвергает теорию о том, что кошек привлекает тепло от батареи ноутбука.

"Если бы это было так, кошка сидела бы исключительно на месте, откуда исходит тепло", — поясняет он.

На вопрос о том, вредно ли такое поведение для здоровья кошки, специалист отвечает отрицательно. По его мнению, единственный риск — закрыть несохранённый файл или отправить ненужное сообщение.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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