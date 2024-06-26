Кошачья загадка: что заставляет питомцев завоёвывать ноутбуки

Зоопсихолог пояснил, почему кошки любят лежать на ноутбуках

1:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Владельцы кошек могут замечать, что их питомцы часто ложатся на клавиатуру или закрытую крышку ноутбука. Зоопсихолог из Великобритании Дэвид Сэндс объясняет, откуда у кошки такая привычка.

Оказывается, на компьютерной технике остаётся запах их хозяев, что привлекает кошек. Однако они не ложатся на ноутбук, чтобы насладиться запахом своего хозяина, а, наоборот, чтобы вытеснить его и оставить свой. Это поведение также проявляется, когда кошки трутся о другие личные вещи своих владельцев, отмечает Дэвид Сэндс.

"Это поведение кошек на клавиатуре можно рассматривать как попытку животного завладеть вашим пространством", — объясняет он журналу Science Focus. "Мой ноутбук, мой мир", — добавляет специалист.

Поэтому пытаться уговорить кошку ложиться на старый ноутбук будет бесполезно, так как запах владельца на нем остаётся в минимальном количестве и не привлекает питомца.

Дэвид Сэндс также отвергает теорию о том, что кошек привлекает тепло от батареи ноутбука.

"Если бы это было так, кошка сидела бы исключительно на месте, откуда исходит тепло", — поясняет он.

На вопрос о том, вредно ли такое поведение для здоровья кошки, специалист отвечает отрицательно. По его мнению, единственный риск — закрыть несохранённый файл или отправить ненужное сообщение.