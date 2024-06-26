Эксперт рассекретил: почему собаки предпочитают улицу дому и что делать хозяевам

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Три причины, почему собаки не хотят возвращаться домой после прогулки

1:51
Зоосфера » Собаки

Главная причина, по которой собаки упираются и не хотят возвращаться домой, заключается в их недостаточной физической активности. Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал, что делать хозяину в таких случаях, когда пёс отказывается идти домой.

Три причины, почему собаки не хотят возвращаться домой после прогулки
Фото: Wikipedia by Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Как правило, питомцы отказываются идти домой из-за того, что им не хватает времени, чтобы справить нужду и исследовать окружающую среду. Регулярные и достаточно продолжительные прогулки помогают избежать подобных проблем. Важно помнить, что гулять нужно в первую очередь для благополучия питомца, а не воспринимать это только как обязанность", – подчеркнул он.

Владимир Голубев выделил три основные причины, по которым собаки могут упираться и не хотеть возвращаться домой:

  • Недостаток двигательной активности: в закрытых пространствах питомцы не могут полноценно проявить активность, что приводит к накоплению энергии, которую они готовы выплеснуть на прогулке.
  • Потребность в новой информации: на улице собаки изучают окружающий мир, общаются с другими животными и людьми. Ограничения в социализации могут привести к тому, что собака не будет спешить возвращаться домой.
  • Отсутствие дополнительной стимуляции: если питомец проводит большую часть времени в одиночестве, прогулка становится для него не только физической активностью, но и возможностью для социального контакта.

Владимир Голубев советует владельцам собак пересмотреть подход к содержанию питомца и организовать его жизнь таким образом, чтобы удовлетворить все его потребности. Это включает увеличение времени прогулок, активные игры на улице, изучение новых мест и использование интеллектуальных игрушек дома.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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