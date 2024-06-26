Эксперт рассекретил: почему собаки предпочитают улицу дому и что делать хозяевам

Главная причина, по которой собаки упираются и не хотят возвращаться домой, заключается в их недостаточной физической активности. Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал, что делать хозяину в таких случаях, когда пёс отказывается идти домой.
"Как правило, питомцы отказываются идти домой из-за того, что им не хватает времени, чтобы справить нужду и исследовать окружающую среду. Регулярные и достаточно продолжительные прогулки помогают избежать подобных проблем. Важно помнить, что гулять нужно в первую очередь для благополучия питомца, а не воспринимать это только как обязанность", – подчеркнул он.
Владимир Голубев выделил три основные причины, по которым собаки могут упираться и не хотеть возвращаться домой:
Владимир Голубев советует владельцам собак пересмотреть подход к содержанию питомца и организовать его жизнь таким образом, чтобы удовлетворить все его потребности. Это включает увеличение времени прогулок, активные игры на улице, изучение новых мест и использование интеллектуальных игрушек дома.
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