Мастерство дрессировки на даче: секреты успешной работы с питомцем

Как дрессировать питомца на даче

1:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Если "дачные" собаки, особенно те, которые привыкли жить на улице, уже не удивляются просторам, свежему воздуху и местным порядкам, то городские питомцы, попадая на дачу, могут испытывать беспокойство. Смесь любопытства и тревоги может привести к неожиданным ситуациям. Важно быть внимательным к своему питомцу и объяснять ему правила.

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В сознании собаки нет мотивации "навредить" или "отомстить" хозяину — такие понятия им чужды. Если питомец своим поведением разочаровывает, это происходит не из злобы: животное учится опытным путем, что можно делать, а что не стоит. Поощряйте собаку похвалой и лакомствами, когда она себя ведёт правильно, например, использует специальные дорожки на участке, и переключайте её внимание, если она пытается повредить растения.

Будьте терпеливы, если собака сначала не понимает запреты на новом месте. Ей может быть интересно копать ямки или грызть растения, особенно если у неё меняются зубы. Важно избегать агрессии и спокойно повторять запреты, отвлекая питомца игрушками или выделяя ему место для игр.

Некоторые собаки обладают охранным инстинктом и могут реагировать на любые шумы. На первых прогулках объясняйте питомцу, что на участке нет опасностей. Со временем собака привыкнет и будет чувствовать себя более комфортно, осматривая участок.

Не забывайте обеспечивать собаку физической активностью. Установите специальные игровые элементы, если это возможно.

Главное — выступайте в качестве примера. Поведение собаки часто отражает ваше собственное, поэтому старайтесь демонстрировать желаемые навыки и реакции.