Секреты долгожителей: как увеличить жизнь вашего кота до рекордных отметок

При благоприятных условиях домашняя кошка может прожить долгую жизнь. Основное условие — обеспечить вашему пушистому другу правильный уход.
Средняя продолжительность жизни кошек варьируется в зависимости от породы, но обычно составляет от 15 до 17 лет. Некоторые кошки живут и до 20-21 года, а иногда и до 23-24 лет.
В Книге рекордов Гиннесса зарегистрированы случаи, когда кошки достигали 28 лет, как Флосси из Великобритании, и даже 38 лет и 3 дня, как Крим Пафф из США, которая родилась в 1967 году и умерла в 2005 году.
Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.