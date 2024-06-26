Секреты долгожителей: как увеличить жизнь вашего кота до рекордных отметок

Сколько максимум лет могут прожить домашние коты и кошки

0:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

При благоприятных условиях домашняя кошка может прожить долгую жизнь. Основное условие — обеспечить вашему пушистому другу правильный уход.

Фото: blackmainecoon.com by Tazer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Средняя продолжительность жизни кошек варьируется в зависимости от породы, но обычно составляет от 15 до 17 лет. Некоторые кошки живут и до 20-21 года, а иногда и до 23-24 лет.

В Книге рекордов Гиннесса зарегистрированы случаи, когда кошки достигали 28 лет, как Флосси из Великобритании, и даже 38 лет и 3 дня, как Крим Пафф из США, которая родилась в 1967 году и умерла в 2005 году.