Что делать, если ваш питомец потерял хозяина: эксперты рассказывают

Как помочь питомцу, потерявшему хозяина

2:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие люди рассматривают своих домашних животных как полноправных членов семьи: иногда даже шутливо называют своих кошек и собак "пушистыми детьми".

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Эта привязанность часто взаимна — животные также считают людей своими близкими. Поэтому потеря хозяина становится для них тяжёлым испытанием: они не только страдают от разлуки, но и могут испытывать непонимание, почему человек не возвращается.

В таких сложных ситуациях важно оказать питомцу поддержку. Вот несколько советов:

Позвольте животному попрощаться с хозяином : этот шаг может показаться необычным, но для животного важно прощаться с близким человеком. Исследования показывают, что это помогает животному лучше понять происходящее и спокойнее пережить изменения в своей жизни. Если это невозможно, попробуйте позднее привести питомца к месту памяти о хозяине.

: этот шаг может показаться необычным, но для животного важно прощаться с близким человеком. Исследования показывают, что это помогает животному лучше понять происходящее и спокойнее пережить изменения в своей жизни. Если это невозможно, попробуйте позднее привести питомца к месту памяти о хозяине. Изменяйте ритм жизни животного постепенно : не переворачивайте его мир слишком резко. Постарайтесь создать условия, близкие к привычным для него. Это поможет ему чувствовать себя в безопасности и легче адаптироваться к новому хозяину. Новые традиции можно вводить постепенно, когда питомец будет готов, и только если вы готовы стать его постоянным хозяином.

: не переворачивайте его мир слишком резко. Постарайтесь создать условия, близкие к привычным для него. Это поможет ему чувствовать себя в безопасности и легче адаптироваться к новому хозяину. Новые традиции можно вводить постепенно, когда питомец будет готов, и только если вы готовы стать его постоянным хозяином. Будьте рядом в первое время : не навязывайте свою компанию, но постарайтесь не оставлять животное в одиночестве. Если ваш график не позволяет проводить много времени с питомцем, рассмотрите возможность найти ему второго человека, готового взять на себя эту ответственность.

: не навязывайте свою компанию, но постарайтесь не оставлять животное в одиночестве. Если ваш график не позволяет проводить много времени с питомцем, рассмотрите возможность найти ему второго человека, готового взять на себя эту ответственность. Обеспечьте животному стабильность: если вы временно передерживаете питомца и не можете забрать его навсегда, постарайтесь как можно скорее найти ему нового хозяина. Предложите его знакомым, разместите объявления в соцсетях или обратитесь к надёжным питомникам. Чем меньше времени питомец проведет в переходной фазе, тем легче будет ему адаптироваться к новому дому и избежать дополнительного стресса.