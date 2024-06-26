Что делать, если ваш питомец потерял хозяина: эксперты рассказывают

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Как помочь питомцу, потерявшему хозяина

2:06
Зоосфера » Кошки

Многие люди рассматривают своих домашних животных как полноправных членов семьи: иногда даже шутливо называют своих кошек и собак "пушистыми детьми".

Как помочь питомцу, потерявшему хозяина
Фото: Wikipedia by Izemeh is licensed under GNU Free Documentation License

Эта привязанность часто взаимна — животные также считают людей своими близкими. Поэтому потеря хозяина становится для них тяжёлым испытанием: они не только страдают от разлуки, но и могут испытывать непонимание, почему человек не возвращается.

В таких сложных ситуациях важно оказать питомцу поддержку. Вот несколько советов:

  • Позвольте животному попрощаться с хозяином: этот шаг может показаться необычным, но для животного важно прощаться с близким человеком. Исследования показывают, что это помогает животному лучше понять происходящее и спокойнее пережить изменения в своей жизни. Если это невозможно, попробуйте позднее привести питомца к месту памяти о хозяине.
  • Изменяйте ритм жизни животного постепенно: не переворачивайте его мир слишком резко. Постарайтесь создать условия, близкие к привычным для него. Это поможет ему чувствовать себя в безопасности и легче адаптироваться к новому хозяину. Новые традиции можно вводить постепенно, когда питомец будет готов, и только если вы готовы стать его постоянным хозяином.
  • Будьте рядом в первое время: не навязывайте свою компанию, но постарайтесь не оставлять животное в одиночестве. Если ваш график не позволяет проводить много времени с питомцем, рассмотрите возможность найти ему второго человека, готового взять на себя эту ответственность.
  • Обеспечьте животному стабильность: если вы временно передерживаете питомца и не можете забрать его навсегда, постарайтесь как можно скорее найти ему нового хозяина. Предложите его знакомым, разместите объявления в соцсетях или обратитесь к надёжным питомникам. Чем меньше времени питомец проведет в переходной фазе, тем легче будет ему адаптироваться к новому дому и избежать дополнительного стресса.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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