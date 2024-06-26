Усы кошек как индикатор здоровья: что вам нужно знать

Почему у кошки стали выпадать усы

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Усы у кошек играют важную роль: благодаря им животное ориентируется, определяет безопасные маршруты и температуру еды. В подростковом возрасте вибриссы кошек меняются, подобно молочным зубам у людей. Выпадение усов у кошек обычно требует вмешательства, так как оно часто связано с различными заболеваниями.

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Причины выпадения усов могут включать аллергические реакции на укусы насекомых, пищевые продукты или химикаты, а также наличие грибков и паразитов, которые ослабляют организм. Сухой воздух в помещении, особенно в периоды отопительного сезона, также может способствовать этому.

Драки между кошками, особенно однополыми, могут приводить к повреждениям усов. Важно также следить за питанием животного, чтобы избежать дисбаланса и ослабления иммунной системы, что может привести к потере вибрисс.

Необходимо учитывать также выбор средств для ухода и купания кошки, чтобы избежать сухости кожи и повреждений усов.

Некоторые случаи выпадения усов могут быть связаны с нарушениями гормонального фона или особенностями породы, например, у лысых кошек часто наблюдается потеря вибрисс более интенсивно, чем у пушистых пород.