Усы кошек как индикатор здоровья: что вам нужно знать

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Почему у кошки стали выпадать усы

1:21
Зоосфера » Кошки

Усы у кошек играют важную роль: благодаря им животное ориентируется, определяет безопасные маршруты и температуру еды. В подростковом возрасте вибриссы кошек меняются, подобно молочным зубам у людей. Выпадение усов у кошек обычно требует вмешательства, так как оно часто связано с различными заболеваниями.

Почему у кошки стали выпадать усы
Фото: commons.wikimedia.org by Holly Cheng is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Причины выпадения усов могут включать аллергические реакции на укусы насекомых, пищевые продукты или химикаты, а также наличие грибков и паразитов, которые ослабляют организм. Сухой воздух в помещении, особенно в периоды отопительного сезона, также может способствовать этому.

Драки между кошками, особенно однополыми, могут приводить к повреждениям усов. Важно также следить за питанием животного, чтобы избежать дисбаланса и ослабления иммунной системы, что может привести к потере вибрисс.

Необходимо учитывать также выбор средств для ухода и купания кошки, чтобы избежать сухости кожи и повреждений усов.

Некоторые случаи выпадения усов могут быть связаны с нарушениями гормонального фона или особенностями породы, например, у лысых кошек часто наблюдается потеря вибрисс более интенсивно, чем у пушистых пород.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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