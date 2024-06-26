Избегайте катастрофы: простые проверки, которые спасут жизнь вашего любимца

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Как отслеживать здоровье собаки в домашних условиях

2:44
Зоосфера » Собаки

Сохранение здоровья вашего питомца становится проще, если внимательно следить за его состоянием и предотвращать возможные заболевания. Регулярные профилактические осмотры в ветеринарной клинике рекомендуются, но их интервалы достаточно длительны.

Как отслеживать здоровье собаки в домашних условиях
Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Собакам от года до семи лет чекапы проводят раз в год, старшим или младшим — каждые полгода. В остальное время важно делать "домашние чекапы", что включает постоянное наблюдение и отслеживание изменений в здоровье питомца.

Внешний вид:

Простые признаки здоровья собаки связаны с её внешним видом:

  • Телосложение: правильное питание и активность помогают поддерживать здоровый вес. Изменения в весе, как увеличение, так и снижение, могут указывать на проблемы и требуют консультации ветеринара.
  • Шерсть: здоровая шерсть блестящая и лоснящаяся. Интенсивная линька или изменения в текстуре шерсти могут свидетельствовать о стрессе или заболеваниях кожи.
  • Зубы и ротовая полость: внимательно следите за зубами и деснами. Пожелтение зубов, сильное слюновыделение или запах изо рта могут быть признаками заболеваний полости рта.

Пищеварительная и выделительная системы:

Проблемы с пищеварением могут быть связаны с диетой или заболеваниями. 

  • Аппетит и жажда: неожиданные изменения в пищевом поведении или увеличенная/уменьшенная жажда требуют внимания.
  • Рвота и туалет: единичные случаи рвоты могут быть обычными, но частая или продолжительная рвота требует консультации ветеринара. Следите за привычками туалета.

Сон и активность:

Изменения в режиме сна и активности могут также указывать на проблемы со здоровьем.

  • Сон: нормальная продолжительность сна зависит от возраста и индивидуальных особенностей собаки. Внезапные изменения в режиме сна могут быть признаком проблем.
  • Активность: обратите внимание на изменения в обычной активности собаки. Резкое уменьшение или увеличение активности требует внимания.

Особые симптомы:

Некоторые изменения в состоянии могут быть нестандартными и требуют внимания:

  • Температура тела и дыхание: регулярное измерение температуры тела и внимание к дыханию могут помочь отследить изменения, связанные с здоровьем собаки.

Следите за этими признаками и, в случае возникновения любых подозрений, не стесняйтесь обращаться к ветеринару для диагностики и лечения вашего питомца.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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