Избегайте катастрофы: простые проверки, которые спасут жизнь вашего любимца

Сохранение здоровья вашего питомца становится проще, если внимательно следить за его состоянием и предотвращать возможные заболевания. Регулярные профилактические осмотры в ветеринарной клинике рекомендуются, но их интервалы достаточно длительны.
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Собакам от года до семи лет чекапы проводят раз в год, старшим или младшим — каждые полгода. В остальное время важно делать "домашние чекапы", что включает постоянное наблюдение и отслеживание изменений в здоровье питомца.
Внешний вид:
Простые признаки здоровья собаки связаны с её внешним видом:
Телосложение: правильное питание и активность помогают поддерживать здоровый вес. Изменения в весе, как увеличение, так и снижение, могут указывать на проблемы и требуют консультации ветеринара.
Шерсть: здоровая шерсть блестящая и лоснящаяся. Интенсивная линька или изменения в текстуре шерсти могут свидетельствовать о стрессе или заболеваниях кожи.
Зубы и ротовая полость: внимательно следите за зубами и деснами. Пожелтение зубов, сильное слюновыделение или запах изо рта могут быть признаками заболеваний полости рта.
Пищеварительная и выделительная системы:
Проблемы с пищеварением могут быть связаны с диетой или заболеваниями.
Аппетит и жажда: неожиданные изменения в пищевом поведении или увеличенная/уменьшенная жажда требуют внимания.
Рвота и туалет: единичные случаи рвоты могут быть обычными, но частая или продолжительная рвота требует консультации ветеринара. Следите за привычками туалета.
Сон и активность:
Изменения в режиме сна и активности могут также указывать на проблемы со здоровьем.
Сон: нормальная продолжительность сна зависит от возраста и индивидуальных особенностей собаки. Внезапные изменения в режиме сна могут быть признаком проблем.
Активность: обратите внимание на изменения в обычной активности собаки. Резкое уменьшение или увеличение активности требует внимания.
Особые симптомы:
Некоторые изменения в состоянии могут быть нестандартными и требуют внимания:
Температура тела и дыхание: регулярное измерение температуры тела и внимание к дыханию могут помочь отследить изменения, связанные с здоровьем собаки.
Следите за этими признаками и, в случае возникновения любых подозрений, не стесняйтесь обращаться к ветеринару для диагностики и лечения вашего питомца.