Владельцы кошек часто замечают, что их питомцы проявляют особую привязанность, потираясь своей мордочкой об ноги хозяев. Это поведение имеет несколько объяснений.
Одно из них касается биологии кошек: у них расположены височные железы возле уголков глаз и вокруг носа. Эти железы выделяют особый секрет, который кошки используют для маркировки территории. Когда кошка трется об углы квартиры, мебель или ноги человека, она демонстрирует свою привязанность и показывает, что считает этого человека частью своей среды.
Кроме того, потирание мордой о ноги может также выражать преданность и любовь со стороны кошки. В некоторых случаях это поведение может быть связано со страхом, когда животное ищет защиты и близости к своему владельцу.
Наконец, некоторым кошкам приятен запах человеческих ног, и они могут просто наслаждаться этим контактом.
Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.