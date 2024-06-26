Тайна кошачьего трения: что скрывается за милым поведением

Почему кошка трется мордой о ноги хозяина

1:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Владельцы кошек часто замечают, что их питомцы проявляют особую привязанность, потираясь своей мордочкой об ноги хозяев. Это поведение имеет несколько объяснений.

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Одно из них касается биологии кошек: у них расположены височные железы возле уголков глаз и вокруг носа. Эти железы выделяют особый секрет, который кошки используют для маркировки территории. Когда кошка трется об углы квартиры, мебель или ноги человека, она демонстрирует свою привязанность и показывает, что считает этого человека частью своей среды.

Кроме того, потирание мордой о ноги может также выражать преданность и любовь со стороны кошки. В некоторых случаях это поведение может быть связано со страхом, когда животное ищет защиты и близости к своему владельцу.

Наконец, некоторым кошкам приятен запах человеческих ног, и они могут просто наслаждаться этим контактом.